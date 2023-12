Telefonata di un dirigente M5S a Di Maio, Conte: "Non mi risulta" | L'ex ministro: "Chi lo ha fatto è libero di dirlo"

Stando a quanto svelato dal quotidiano di Maurizio Molinari in precedenza, il presunto contatto con Di Maio sarebbe avvenuto dopo lo scontro in Aula sul Mes. Qui il premier ha accusato Conte di aver autorizzato la firma dell’accordo sul meccanismo europeo di stabilità "alla chetichella", "col favore delle tenebre" e a governo praticamente già sciolto, a fine gennaio 2021.

La replica di Di Maio

"Se mi cercano ex colleghi del M5S? Non è una polemica che mi riguarda. Chi mi ha chiamato nei giorni delle dichiarazioni in aula del premier Meloni, è libero di dirlo se vuole". Lo sottolinea, al telefono con l'ANSA, l'inviato dell'Ue per il Golfo ed ex leader del M5S in merito alle voci, rimbalzate sulla stampa, di telefonate da parte di membri della sua ex forza politica. Ribadendo la sua posizione a favore del Mes, Di Maio aggiunge: "non ho nessuna intenzione di farmi trascinare in giochetti politici. Voglio precisare che ho saputo della richiesta di un giurì d'onore dalla stampa come ogni altro cittadino italiano".