Il ministro ha quindi precisato che l'analisi si compone di alcune decine di pagine di una certa complessità. "Non ho ancora avuto modo di vederla, è sottoposta al vaglio di conformità della struttura tecnica di missione. Doppiamo vedere se è completa", ha spiegato Toninelli, assicurando che tutto avverrà "con i tempi rispettati e con la trasparenza che abbiamo sempre garantito come nel Terzo Valico".



"E' un lavoro che comporta qualche giorno. Terminato, metteremo il protocollo e diremo che ufficialmente l'analisi esiste. Ad oggi non possiamo dirlo, è sottoposta al vaglio, c'è una bozza", ha aggiunto. Sull'ipotesi un referendum per la Tav, evocata dal vicepremier Matteo Salvini, nel caso di una bocciatura dell'opera, Toninelli ha detto: "Di referendum si parla solo in caso di necessità".



Sull'eventualità di un confronto nella maggioranza sull'opera, il ministro dei Trasporti ha poi replicato che "il confronto in maggioranza è scritto nel contratto di governo". Una volta fatto l'esame di conformità dell'analisi costi-benefici, ha spiegato, "andiamo a condividerlo con la ministra francese e con la commissaria Ue Bulc, dopodiché la renderemo pubblica e apriremo il dibattito generale e il dibattito all'interno della maggioranza".