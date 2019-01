Tav, Chiamparino: cifre ministro vecchie, costo è di 4,6 miliardi

Scontro di cifre tra Danilo Toninelli e Sergio Chiamparino sulla Tav Torino-Lione. Il governatore del Piemonte contesta la stima del ministro delle Infrastrutture che ha parlato di 20 miliardi di euro. Per Chiamparino questa cifra è precedente "all'accordo internazionale del 2012 che di fatto ha dimezzato i costi dell'opera", che ammonterebbero a "circa 4,6 miliardi, di cui 2,885 per la tratta internazionale e 1,7 per quella nazionale".