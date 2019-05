Tav, Salvini: "L'esito del voto è stato chiaro" | Toninelli ribatte: "Non cambia nulla"

"Lega in Parlamento Ue sarà forza rilevante non marginale" - Salvini ha poi illustrato la strategia del Carroccio dopo l'esito delle Europee. Il gruppo al Parlamento europeo a cui aderirà la Lega potrà essere composto da 120-130-140 parlamentari, non saremo maggioranza, saremo una forza rilevante e non marginale". "Contiamo di arrivare a 70, ci sono gli inglesi, che ci consentirebbero di arrivare a quota 100, siamo in contatto con svedesi, ungheresi e poi vediamo quel che accade nel Ppe". Salvini ha quindi incontrato gli europarlamentari leghisti della Lega. "Ciascuno avrà il compito di difendere l'Italia e gli italiani", ha detto.



"Ipotizzabile asse con Ppe se lasciano Pse" - "Se i popolari volessero cambiare asse e lasciare i socialisti, sarebbe ipotizzabile un asse con conservatori e sovranisti. Non siamo maggioranza ma vogliamo radunare chi condivide la nostra idea di Europa", ha spiegato il vicepremier.



Tav, Toninelli: "Esito elezioni non cambia nulla" - Sulla Tav non si è fatta attendere poi la risposta di Toninelli a Salvini. "Non cambia assolutamente nulla, i miei dossier vengono gestiti oggi come venivano gestiti prima delle elezioni", ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture rispondendo, al termine della riunione di maggioranza al Senato sul decreto sblocca cantieri, alla domanda se l'esito delle elezioni europee possa cambiare la posizione del governo su alcuni temi, come appunto la Tav.