Tav, Salvini: partono i bandi. Ci sarà uno shock sulle infrastrutture

"La discussione sulla Torino-Lione è stata molto utile - sottolinea Salvini al Messaggero - perché tutti i colleghi di governo hanno capito che la Tav va inserita in un discorso più generale, che diventerà operativo già nei prossimi giorni". "Approveremo in consiglio dei ministri - afferma ancora - un decreto urgente, per riavviare, da Nord a Sud, quei 300 cantieri fermi che rappresentano un Paese che non è quello dei cittadini ma era quello del Pd e di chi ha governato prima di noi. Un' Italia immobile. Noi le diamo una scossa".