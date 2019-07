Tav, Di Maio:"Per far passare l'opera alla Lega servono voti del Pd"

"La Lega non era d'accordo sulla Tav, c'è stato un momento in cui era contraria all'opera. Poi ha cambiato idea, ma oggi da sola non ha i numeri in Parlamento per farla passare". Lo ha detto il vicepremier e leader M5s Luigi Di Maio, commentando la tensione con l'alleato di governo sulla Torino-Lione. Di Maio ha sottolineato che "per vincere la Lega ha bisogno dei voti del Pd, ma è una cosa che dovranno spiegare agli elettori".