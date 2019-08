Tav, Di Maio: "Il Parlamento è l'unico che può fermare l'opera" | Calenda a Pd e Forza Italia: "Facciamo cadere governo"

"Il Movimento 5 Stelle voterà la sua mozione convintamente", ha proseguito il vicepremier che ha subito sgonfiato le voci delle opposizioni sullo strappo nel governo, nel caso in cui dovesse passare la mozione dei pentastellati.



Calenda: "Pd e Fi mandino a casa i due buffoni" - E' stato Carlo Calenda, in un messaggio via Twitter, a invitare il Partito democratico e Forza Italia a "far cadere il governo". "Mercoledì l'esecutivo potrebbe cadere se passa la mozione M5s contro la #Tav. Tutte le opposizioni devono fare in modo che i due buffoni di Luigi Di Maio e Matteo Salvini se la vedano fra loro. Basta, il Paese ha bisogno di essere liberato", ha sottolineato l'europarlamentare dem.



De Micheli chiama in causa Conte - "Il presidente del Consiglio non può fare lo struzzo: se tra oggi e domani il governo non esprime un parere sulla mozione Tav presentata dal partito azionista di maggioranza M5s, che mercoledì sarà discussa in maniera truffaldina perché impegna in maniera inusuale il Parlamento e non l'esecutivo, allora per il governo gialloverde sarà il momento di porre fine a questa agonia che sta danneggiando il Paese". Lo ha dichiarato la vicesegretaria del Pd Paola De Micheli aggiungendo: "Se Conte e il suo esecutivo non dovessero esprimersi in Aula ci sarà solo una cosa da fare un minuto dopo il voto della mozione di Di Maio: recarsi al Colle".



Salvini: "Voto sì a qualsiasi mozione pro Tav" - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è tornato a riaffermare la volontà della Lega di votare a favore di qualsiasi mozione pro Tav. "Il no sarebbe assurdo - ha ribadito Salvini -. Vediamo che cosa succede. Mi sembra che gli italiani abbiano votato in maniera chiara, che i piemontesi in maniera stra-chiara. Anche il premier Giuseppe Conte si è reso conto e mi sembrerebbe assurdo lasciare i lavori a metà".



L'aula del Senato comincerà a esaminare le mozioni sulla Tav mercoledì a partire dalle 9. E' quanto ha deciso la conferenza dei capigruppo di Pallazzo Madama.



Il leader No Tav: "Mozione M5s è presa per i fondelli" - La mozione dei Cinque Stelle è stata criticata da Alberto Perino, leader storico del movimento No Tav della Valle di Susa. "La mozione contro la Torino-Lione è un'idiozia. È una maniera per cercare di salvarsi la faccia, ma non ci riescono. Anzi, è proprio una presa per i fondelli", ha osservato tranchant.