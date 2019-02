Tav, controrelazione sui costi-benefici: "Ha un valore tra i 400 milioni e i 2,4 miliardi di euro"

Il docente, ha ricostruito Repubblica, ha evidenziato diverse divergenze su alcuni aspetti della metodologia utilizzata per la stesura del documento, realizzato dal team con a capo Marco Guido Ponti, che ha di fatto bocciato la Tav.



Nello specifico Coppola non è d'accordo sul comprendere nel calcolo le accise dei carburanti, perché "non è coerente con le linee guida del ministero delle Infrastrutture e con i criteri della Commissione europea che indicano di non considerare le tasse e le entrate fiscali".



Inoltre, ha contestato ancora l'esperto, l'analisi nelle mani del governo prende in considerazione costi che non sono italiani, che se isolati ammonterebbero a 5,6 miliardi e non a 12,9. E, ricostruisce ancora il quotidiano romano, se si mettono sulla bilancia i costi per ripristinare i luoghi prima degli scavi, i benefici supererebbero i costi di circa 400 milioni.



Secondo i calcoli di Coppola quindi i benefici superebbero i costi di circa 2,4 miliardi di euro, motivo per cui l'opera andrebbe completata e non fermata così come vorrebbe parte dell'esecutivo.