Tav, analisi costi-benefici: "Redditività fortemente negativa, si perdono 7-8 miliardi di euro"

"L'analisi condotta mostra come, assumendo come dati di input" su flussi di merce e passeggeri e sugli "effetti di cambio modale quelli non verosimili contenuti nell'analisi costi-benefici" del 2011", il progetto risulti appunto con "redditività negativa".



Servono 12 miliardi in uno "scenario realistico" - Nel rapporto si legge che la realizzazione della Tav comporta un costo fino a 12 miliardi di euro nello scenario realistico e 16 miliardi se si considera quello dell'Osservatorio 2011. "Con riferimento all'impatto sulle finanze pubbliche degli Stati interessati, il costo da sopportare in caso di realizzazione del progetto non è rappresentato dalla somma dei soli costi di investimento e di gestione. A questi devono infatti essere sommate le minori accise che portano il bilancio complessivo da 10 a 11,6 miliardi (flussi attualizzati) nello scenario "realistico" e a 16 miliardi in quello denominato 'Osservatorio 2011'".



Con la "mini Tav" saldo negativo per 6-7 miliardi - Se non venisse realizzata la tratta Avigliana-Orbassano, limitando il progetto alla cosiddetta "mini Tav", il valore attuale netto economico dell'investimento con costi "a finire" (escludendo i soldi già spesi) ammonterebbe a -6.138 milioni di euro e quello calcolato con riferimento al costo intero a -7.093 milioni. In caso di mancata realizzazione della tratta, i mancati benefici per i passeggeri regionali risulterebbero pari a 305 milioni di euro.