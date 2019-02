Tav, l'analisi costi-benefici arriva a Palazzo Chigi: vertice lampo, assente Di Maio

Luigi Di Maio vorrebbe prendere subito una posizione per il No, mentre Matteo Salvini, rafforzato dal voto in Abruzzo, e affiancato da Giancarlo Giorgetti, preme per il Sì e alla fine la soluzione potrebbe essere un rinvio a dopo le europee. Mediatore potrebbe essere, ancora una volta, il presidente del Consiglio Conte.