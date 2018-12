Tav, Chiamparino a Conte: "Non si può vivere alla giornata"

"Il Piemonte non può accontentarsi di vivere alla giornata, il governo si assuma la responsabilità di dire un sì o un no definitivo" sulla questione della Tav. Così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ha commentato le parole del premier Giuseppe Conte sulla linea Torino-Lione. "Purtroppo si sta avverando quanto temevo: tutto, anche l'analisi costi-benefici, sono espedienti per allungare i tempi a dopo le Europee", ha aggiunto.