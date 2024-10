Tasse, Elly Schlein: "La patrimoniale non è un tabù"

"Tanto guadagni, tanto paghi". Sulle tasse il Pd rispolvera la patrimoniale. "Non è un tabù" - ha dichiarato la segretaria del partito - "ma va fatta bene". Per Elly Schlein con l'attuale governo in Italia, "i sacrifici li stanno facendo pagare ai soliti: a chi vengono prelevati i soldi in busta paga e ai poveri"