Tajani: "Stellantis non chiuda impianti e continui a investire"

Tajani ha poi parlato anche della situazione in Siria. Nel programma di Del Debbio, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha spiegato che il governo italiano sta lavorando per la pace in Siria, con particolare preoccupazione per gli oltre 300 italiani che vivono tra Damasco e Aleppo. Tajani ha aggiunto di aver trattato la questione con l'omologo turco e indirettamente con la Russia, attraverso l'ambasciatrice a Mosca "per chiedere di non colpire i civili, le chiese cristiane e gli stranieri che si stanno organizzando per lasciare Aleppo".