I sindacati metalmeccanici incontreranno il 12 dicembre a Torino il responsabile Europa di Stellantis, Jean-Philippe Imparato. Quest'ultimo guiderà la delegazione aziendale il 17 dicembre al tavolo con il ministero delle Imprese e del Made in Italy. In precedenza le sigle avevano inviato la richiesta di rinnovo della parte economica del Contratto collettivo specifico di Lavoro (Ccsl) per il biennio 2025-2026, rivendicando un aumento dell'8,8% della paga base.