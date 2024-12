Stellantis, Elkann: "In questi frangenti è necessario rimanere uniti"

Sul caso Stellantis interviene il presidente John Elkann e dice che "in questi frangenti è necessario rimanere uniti. Per questo motivo ho deciso di essere accanto alle nostre persone e di recarmi oggi presso la storica sede di Maserati a Modena". Appena rientrato dagli Stati Uniti, il leader del gruppo ha poi chiarito: "La nostra industria sta attraversando momenti duri. Insieme abbiamo affrontato numerose sfide in passato e le abbiamo già trasformate in opportunità a vantaggio di tutti coloro che lavorano con noi, sia internamente sia esternamente: colleghi, concessionari, clienti e fornitori, oltre alle istituzioni".