Tajani: “Scossone da regionali? Non credo che il governo lasci le poltrone”

Antonio Tajani in collegamento con Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio” parla delle possibili conseguenze delle elezioni regionali in caso di vittoria del centrodestra: “Non credo che il governo lascerà le poltrone - spiega -. Parlano di rimpasto ma piace a tutti stare dove si sta”.

Tajani poi aggiunge: “Il governo dovrà però prendere atto che la maggioranza degli italiani non la pensa come la maggioranza formale che siede in Parlamento, perché certamente il 22 settembre ci sveglieremo con molte più regioni e città amministrate dal centrodestra. Si tratta di voti locali, vero – ha continuato Tajani – però la gente darà un’indicazione chiara".