Tajani incontra a Roma il ministro palestinese Aghabekian: "Pronti ad accogliere altri bambini e studenti da Gaza"

"È molto importante oggi parlare con il ministro degli Affari Esteri dell'Autorità nazionale palestinese per spiegare cosa stiamo facendo per aiutare la popolazione civile che vive a Gaza". È quanto ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani incontrando l'omologo palestinese Varsen Aghabekian, a Roma. "L'Italia è il Paese al mondo con più rifugiati da Gaza insieme agli Emirati, alla Turchia, al Qatar e all'Egitto - ha aggiunto il vicepremier -. Siamo pronti per fare di più e siamo pronti anche per ospitare studenti. Non è facile, perché dobbiamo avere un accordo con l'Idf, lo Shin Bet, il governo israeliano, il Mossad e la Palestina. Non è facile, ma vogliamo farlo.