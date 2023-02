Tajani: "Il governo, Forza Italia e Berlusconi sono contro l'invasione russa"

Conte: "Posizioni Berlusconi insostenibili ma unica via è negoziato"

"Le posizioni e le dichiarazioni di Berlusconi sono insostenibili. La nostra posizione è chiara: c'è un aggressore e un aggredito, non si può ribaltare la cosa. Poi crediamo che la strategia militare non porti a nulla. Tra un po' manderemo jet e truppe, è già scritto. Noi non vediamo via d'uscita che non sia un negoziato di pace". Lo ha dichiarato il leader M5S Giuseppe Conte, commentando le parole di Zelensky su Berlusconi.