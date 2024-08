Tajani: "Lavoriamo a conferenza di pace con Russia e Cina" | Ius scholae: "Dato mandato per studiare proposta su cittadinanza"

"Stiamo lavorando per la pace, ci auguriamo che ci possa essere una conferenza di pace alla quale possono partecipare anche Cina e Russia". A dirlo è Il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani. "Siamo a fianco dell'Ucraina senza se e senza ma - ha continuato il vicepremier -. Abbiamo già inviato quasi completamente il nono pacchetto di sostegno militare. Gli accordi sono quelli che le armi italiane si possono usare in territorio ucraino. Così come non invieremo militari in Russia, non si devono usare le nostre armi in territorio russo".