Taglio dei parlamentari, lunedì la legge alla Camera | Di Maio: "Mi aspetto un voto trasversale"

Va in Aula lunedì 7 la legge per il taglio del numero dei parlamentari . Se il provvedimento dovesse essere approvato, gli onorevoli da 630 diventerebbero 400 e i senatori da 315 diventerebbero 200. Un risparmio per le casse dello stato di 100 milioni all'anno, 500 milioni di euro a legislatura. Di Maio: "Mi aspetto un voto trasversale".

"Sono molto emozionato per il taglio dei parlamentari - ha dichiarato Di Maio - e non mi aspetto solo un voto di maggioranza ma di tutto il Parlamento". E in effetti dovrebbe essere così. La Lega, per bocca del suo segretario Matteo Salvini, ha già dichiarato il suo appoggio alla legge. In commissione Forza Italia ha votato no, ma la certezza che la decisione sia negativa la si avrà dopo la riunione di gruppo di martedì. Ancora non è chiara invece la posizione di Fratelli d'Italia. Renzi, pur considerandolo un "tributo demagogico", ha dato il suo via libera.

"È una battaglia condivisa secondo me dal 90% degli italiani - ha proseguito Di Maio - . Ci saranno meno poltrone, meno stipendi e meno burocrazia perché ci saranno meno emendamenti e meno modifiche alle leggi".

L'approvazione del provvedimento, che poi passerà al Senato, è prevista per martedì 8 ottobre.