Tagli alle pensioni, la rabbia dei pensionati: “Una sorpresa inaspettata"

Dopo il voto arriveranno i tagli per i pensionati. "Questa sorpresa non me l'aspettavo", dice uno di loro ai microfoni di "Stasera Italia". Una misura che interessera circa 5,6 milioni di anziani e molti di loro non ci stanno: "Avevo la prospettiva di vivere serenamente e invece oggi si va avanti tirando la cinghia", dichiara un ex ferroviere.



A giugno partirà anche il taglio alle pensioni d'oro. Il risparmio si stima intorno ai 76 milioni di euro all'anno e saranno circa 24mila, invece, i pensionati colpiti. Tra questi c'è anche Toni Concina, per anni sindaco di Orvieto ed ex top manager di grandi aziende. "Avevo fatto un patto con uno stato serio che mi aveva detto lavora e paga questi contributi, e invece - conclude Concina - le carte sono cambiate durante il gioco".