Svezia: al posto dei contanti, un chip sottopelle

Pochi millimetri impiantati sottopelle ed ecco che la tecnologia prende sempre più piede in Svezia. Nel servizio di "Stasera Italia" viene mostrato il minuscolo microchip che va a sostituire quasi ogni carta di credito, contante e ticket, in un Paese sempre più vicino ad abbandonare l'uso del denaro contante. A Stoccolma, infatti, l'80% dei negozi accetta solo pagamenti con carta di credito e lo stesso vale per i taxi, i mercati comunali, persino i chioschi ambulanti.

Gli svedesi apprezzano soprattutto l'utilizzo di un'applicazione che permette di pagare attraverso il telefono. Addirittura la carità si è evoluta e si fa soltanto con il pagamento digitale. La stessa carta di credito inizia a essere superata per alcuni, sempre più favorevoli all'impianto del microchip sottocutaneo.