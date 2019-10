Carte e bancomat, un italiano su due non è pronto a dire addio ai contanti

Sono le donne le più restie al cambiamento secondo il sondaggio, realizzato da Facile.it: ben 58 su cento hanno dichiarato di non essere ancora pronte a rinunciare del tutto al denaro fisico contro il 41,4% dei maschi. Più pronti al "salto" i giovani: nella fascia d'età tra i 18 e i 24 anni il 62% è pronto a utilizzare solo la moneta elettronica.



Sorprendente l'esito delle risposte su base territoriale. I meno propensi ad abbandonare il denaro contante sono i residenti nelle regioni del Nord-est e del Nord-ovest, dove rispettivamente hanno detto di non essere pronti il 52,4% e il 51% degli intervistati, mentre nelle regioni di Centro e Sud Italia il fronte del no scende al 49%.



I motivi del no - L'indagine ha poi approfondito le motivazioni per cui molti non sono pronti a dire addio a banconote e monete. Il 36% risponde che il contante è "più comodo" e facile da usare, mentre il 18% ha parlato di "abitudine" a usarle aggiungendo che preferisce continuare così.



Per l'11,1% il motivo è quello di voler mantenere il pieno controllo delle spese, ritenuto più difficile se si usano le carte, mentre il 10,2% ha ammesso di aver paura che lo Stato possa tracciare tutte le spese. Dieci italiani su cento indicano la carenza del Pos nei negozi, mentre per l'8,3% è una questione di sicurezza: carte di credito, debito e prepagate sono ritenute meno sicure rispetto al contante.



Sconti - L'indagine ha cercato di individuare gli strumenti che potrebbero far cambiare idea ai reticenti. La leva ritenuta la più efficace è quella degli sconti: il 58,5% dice di essere disposto a dire addio alle banconote se ci saranno riduzioni sulla spesa. Una misura apprezzata soprattutto dalle donne (60,1%) e dai giovani (72%). Minori i consensi sugli sgravi fiscali: questa misura viene ritenuta efficace solo dal 47,2% e raggiunge il massimo apprezzamento tra i 25-34enni, dove si arriva al 54,2%. Non fa presa la riduzione dell'evasione fiscale, ragione principale della msosa del governo: solo un italiano su tre la indica come leva efficace per cambiare comportamento nei pagamenti.