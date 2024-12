Strage piazza Fontana, Mattarella: verità e democrazia hanno legame etico inscindibile

"Verità e democrazia hanno un legame etico inscindibile". Lo ha ricordato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 55° anniversario della strage di piazza Fontana a Milano. "Aver ricostruito la propria storia, anche laddove essa è più dolorosa, è stata condizione per trasmettere il testimone alle generazioni più giovani, a cui tocca ora proseguire il percorso di civiltà aperto dai nostri padri nella lotta di Liberazione e nella Costituzione", ha sottolineato il Capo dello Stato, per il quale "il popolo italiano superò una prova terribile".