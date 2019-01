Strage di migranti, opposizioni contro Salvini | Padre Zanotelli: "Nostri nipoti ci ricorderanno come nazisti"

La vicenda dei 170 migranti morti in due naufragi al largo della Libia scuote la politica. Contro la linea dura di Salvini , il Pd invoca con Matteo Renzi "l'apertura dei porti". Nella maggioranza si leva il no del presidente della Camera, Roberto Fico : "Una società sana salva le vite umane". Padre Alex Zanotelli : "I nostri nipoti diranno di noi quello che noi diciamo dei nazisti". Ma Salvini non ci sta: "Non sarò mai complice degli scafisti".

Durissimo il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, il quale parla di "genocidio" e rivolgendosi a Salvini dice: "Si farà un secondo processo di Norimberga e lui non potrà dire che non lo sapeva". Il numero uno del Viminale risponde: "Mi paragona ai criminali nazisti. Non ho parole. I suoi insulti per me sono medaglie".



Il senatore e ufficiale delle capitanerie Gregorio De Falco, invece, invoca chiarezza: "Spero che la Marina militare e la Guardia Costiera ci forniscano ogni ragguaglio della situazione" e ricorda che "esistono obblighi di soccorso derivanti sia da norme di diritto internazionale che interno, oltre al buon senso". Per il presidente di Libera e Gruppo Abele, Luigi Ciotti, questi "sono morti che devono pesare sulle coscienze di tutti".



Salvini: "Mai complice degli scafisti" - "Io non sono stato, non sono e non sarò mai complice dei trafficanti di esseri umani, che con i loro guadagni investono in armi e droga, e delle Ong che non rispettano regole e ordini. Quanto a certi sindaci e governatori di Pd e sinistra anziché denunciare la presunta violazione dei 'diritti dei clandestini', dovrebbero occuparsi del lavoro e del benessere dei loro cittadini, visto che sono gli italiani a pagare loro lo stipendio. Sbaglio?", scrive su Facebook il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.