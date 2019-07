Stop alle botticelle in città, approvato emendamento in commissione | M5s: "Avanti così" | Pd e Fi: "Nostra vittoria"

E' stato approvato in Commissione Trasporti un emendamento del M5s che vieta l'utilizzo delle cosiddette botticelle nelle città: " Non ci fermiamo. Lo abbiamo detto e lo stiamo facendo. La tutela del benessere animale è una delle nostre priorità" , ha scritto su Facebook Giuliano Pacetti , portavoce del Movimento all'Assemblea Capitolina . Un'intesa bipartisan, in realtà, come sottolineano le deputate Brambilla e Zanella di Forza Italia che avevano proposto per prime l'emendamento insieme a Patrizia Prestipino del Pd.

Il testo modifica l'articolo 70 del codice stradale e prevede che in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere religioso culturale, storico e di tradizione popolare resterà in capo ai comuni la facoltà di rilasciare la licenza per fini ludici, culturali e turistici; inoltre ai veicoli a trazione animale sarà consentito circolare solo nei parchi e nelle riserve naturali.



"L’emendamento arriverà in Aula la prossima settimana - scrive ancora Pacetti - per l’approvazione in prima lettura. Regole chiare e definite in linea con il Regolamento M5s pronto anch’esso per essere discusso in Assemblea Capitolina". "Festeggiano" anche le deputate di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla e Federica Zanella insieme a Patrizia Prestipino del Pd: "È una vittoria nella pluridecennale battaglia contro il crudele sfruttamento dei cavalli in nome di tradizioni anacronistiche ed irrispettose dei diritti degli animali”.



Dalle forziste poi una frecciatina al sindaco di Roma: "Virginia Raggi aveva promesso di fermare le botticelle ma dopo tre anni circolano ancora indisturbate. Perfino l'ordinanza che vieta di utilizzare i cavalli quando la temperatura supera un certo limite, già prevista da altri sindaci, è arrivata ed è stata scritta così male da incappare nella sospensiva del Tar". Ora però si è fatto un passo in avanti: settimana prossima la palla passa alla Camera.