Stati generali, Conte: "A settembre il piano Recovery Italia"

Roma, Conte apre gli Stati generali a villa Pamphilj: "Investire nella bellezza dell'Italia" Ansa 1 di 26 Ansa 2 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 10 di 26 Ansa 11 di 26 Ansa 12 di 26 Ansa 13 di 26 Ansa 15 di 26 Ansa 16 di 26 Ansa 17 di 26 Ansa 18 di 26 Ansa 19 di 26 Ansa 20 di 26 Ansa 21 di 26 Ansa 22 di 26 Ansa 23 di 26 Ansa 24 di 26 Ansa 25 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

A settembre "verrà presentato il piano Recovery Italia" con una serie di progetti specifici, anche sulla base delle risorse che verranno stanziate dal Recovery Fund europeo. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, aprendo la terza giornata degli Stati generali. "Non possiamo escludere altri interventi per fronteggiare la crisi. Abbiamo messo in campo fondi senza precedenti: nell'Ue siamo il secondo Paese per risorse mobilitate", ha aggiunto.