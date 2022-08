Loredana Bertè contro Giorgia Meloni: "Rimuova la fiamma dal logo e non cerchi scuse" 

La cantante ha rivolto una dura critica nei confronti di Giorgia Meloni , parlando del simbolo di. "Quando una senatrice comechiede che sia cancellata dal suo logo quella fiamma, che ricorda chiaramente il fascismo e le sue conseguenze, lei la rimuove e basta. Senza arrampicarsi sugli specchi con scuse improbabili", ha affermato la Bertè in un video pubblicato su Facebook.

"Lei la rimuove, ha capito?"

, ha reiterato la Bertè. "Mi sembra il minimo per il rispetto che si deve a una signora (Liliana Segre, ndr) che ha passato quello che ha passato, oltre a noi cittadini che siamo veramente stufi e alla memoria di quelli che non ci sono più, quelli che per quel simbolo sono stati uccisi".

"Lei di onorevole non ha proprio niente"

- "Giorgia Meloni, lei si deve vergognare", ha proseguito la cantante. "Non l'ho chiamata apposta onorevole, perché di onorevole lei non ha proprio niente, come la maggior parte dei politici italiani".