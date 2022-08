Elezioni 2022, Giorgia Meloni: "La squadra di governo si fa sulla base del risultato elettorale"

"

Le squadre di governo, da che mondo è mondo, si fanno sulla base del risultato elettorale

Giorgia Meloni

Controcorrente

, significa rispettare quello che pensano i cittadini. Questo non vuol dire che non possiamo indicare uno o due ministri, alcune personalità prima del voto, ma non la squadra". Così la leader di Fratelli d'Italiaa "" in vista delle elezioni politiche in programma il 25 settembre.

Sull'alleanza tra

Enrico Letta

Carlo Calenda

È una buona notizia per merito e per metodo.

mi pare che Enrico Letta abbia qualche difficoltà a mettere insieme i suo curiosi alleati

Se si guarda al programma di Calenda e Fratoianni c'è da mettersi le mani nei capelli

la leader di Fratelli d'Italia riferisce: "Questa è una campagna elettorale molto bipolare, che può riportare il sistema del bipolarismo in Italia che, secondo me, è una bella cosa. Quello che abbiamo pagato in questi anni - considera Meloni - è stato avere governi che non avevano una visione chiara e che finivano sempre per fare un compromesso al ribasso. Sulla questione di merito, invece,".

Poi l'affondo a Calenda che la riterrebbe inesperta per governare. "Questa è una tecnica di comunicazione quella di chi cerca di attaccare coloro che stanno più avanti, nelle prime file, nella speranza che qualcuno risponda - dichiara la leader di Fratelli d'Italia che poi aggiunge -

non so in base a cosa Calenda pensi di dare delle patenti di competenza.

Se poi ci spiega cosa ha fatto nella vita, io me lo ricordo nominato ministro senza consenso dei cittadini a gestire crisi industriali che basta chiedere ai dipendenti di Mercatone Uno o Embraco, lasciati in mezzo alla strada", conclude.