Letta: "Stop a tirocini e stage gratuiti, obbligo scolastico fino alla Maturità"

Il Pd ribadisce l'impegno per l'eliminazione dei tirocini e degli stage gratuiti, "che sono una delle cose peggiori che il nostro Paese ha messo in campo in questi anni".

È quanto afferma Enrico Letta, sottolineando che "il primo lavoro deve essere un lavoro pagato". Sul fronte della scuola, il segretario dem mette in chiaro le linee guida del partito: stipendi degli insegnanti come la media europea entro 5 anni, obbligo scolastico esteso fino alla Maturità ed Erasmus gratuito per tutti gli studenti delle superiori.