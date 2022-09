Elezioni, sui social spopola l'hashtag #20e30: così i giovani chiedono garanzie alla politica in vista del voto

Nasce così #20e30 , il trend lanciato sui social dopo la recente crisi del governo Draghi : l'idea è quella di canalizzare su Instagram e Twitter l'insofferenza e la delusione dei giovani dai 20 ai 30 anni e chiedere rassicurazioni sul futuro in vista delle prossime elezioni del 25 settembre . Così, nel giro di poche ore, l'hashtag #20e30 è diventato un appello virale : i tantissimi giovani che hanno aderito, e continuano a farlo anche in queste ore, hanno messo nero su bianco le loro richieste alla politica, dalle rassicurazioni sull'utilizzo del Pnrr fino ai diritti civili, passando per le garanzie per l'ambiente. A una settimana dal lancio ufficiale dell'hashtag, questo appello ha raggiunto oltre 10 milioni di persone . E adesso anche molti partiti voglio sposare la causa, promettendo di far diventare queste richieste parte del loro programma elettorale.

Tutto è iniziato dal primo selfie di

Lorenzo Pavanello

, consulente gestionale 29enne. La sua idea di usare un hashtag per rappresentare le esigenze dei ventenni e trentenni italiani: "#20e30 nasce come un mio sfogo nei confronti di una classe politica irresponsabile, dove a rimetterci è in primis la nostra generazione e a nessuna forza in campo pare interessare tale insofferenza - spiega a Tgcom24 Pavanello. - L’obiettivo è dunque diventato lanciare un appello apartitico a tutte le forze: c’è qualcuno che si vuole impegnare a trasformare le richieste dei giovani in proposte elettorali concrete e realizzabili?".

L'iniziativa è stata immediatamente rilanciata dalla pagina Instagram

"Aqtr - Aggiornamenti Quotidiani dalla Terza Repubblica"

, che raccoglie oltre 131mila follower e ha come mission quella di far masticar la politica ai più giovani con la satira dei meme.

Il fondatore della pagina,

Mattia Angeleri

, ha quindi deciso di chiedere ai propri seguaci di scrivere su un foglio che cosa avrebbe voluto dalla politica per la sua generazione e scattarsi una foto. "Quello che si è percepito fin dal primo momento e dalle prime condivisioni è stata un'insofferenza sociale nei confronti di una classe politica che, di fronte a una situazione nazionale e internazionale grave, ha ritenuto opportuno far cadere il governo e far indire nuove elezioni. - racconta a Tgcom24 Angeleri. - Alle 20.30 del 23 luglio abbiamo pubblicato tutti i contributi che ci erano arrivati, e ben presto si sono moltiplicati: in pochi giorni siamo arrivati a 700".

Tra gli appelli raccolti dalla pagina Instagram, nessun punto è stato lasciato fuori. Sono state "organizzate" cinque categorie che includono vari temi, come l'aumento delle borse di studio, il salario minimo, le cure psicologiche gratis, tutela della paternità e la salvaguardia degli ecosistemi marini.

Un assist che i partiti sembrano non voler sprecare: a inizio settimana, sono arrivate le prime adesioni politiche e, a oggi, gli appelli social dei giovani sono stati raccolti già dal

PD, M5S, Azione

Più Europa

Radicali, Volt, Possibile, Articolo Uno, Sinistra Italiana

Verdi

. Nelle ultime ore però sembra che siano intenzionate ad aderire anche Italia Viva e gli ideatori pensano che anche il centrodestra potrà abbracciare l'iniziativa.

"Il fatto che molti partiti del centro e del centrosinistra abbiano aderito è ragguardevole, ma non ci basta - conclude Lorenzo Pavanello. - Italia Viva aderirà nelle prossime ore e, in quanto iniziativa apartitica, sono ottimista sul fatto che anche il centrodestra metterà i giovani al centro del suo programma. Stiamo iniziando a pensare, in ogni caso, una seconda fase che miri a dare garanzie ai nostri coetanei che tali richieste raccolte

non rimangano solo promesse

".