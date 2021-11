Cei, Bassetti: troppi giovani italiani in fuga all'estero

ansa

"Per molti giovani è andata affievolendosi proprio la speranza. Ogni anno in Italia in migliaia fanno le valigie per cercare fortuna altrove". Così il cardinale presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, sottolineando che "molti stentano a trovare lavoro qui oppure sono demotivati a tal punto da rinunciare a cercare un'occupazione o a studiare per raggiungerla".