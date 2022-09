Berlusconi: "Con Salvini e Meloni ho un rapporto padre-figli, senza uno preferito"

Dal rapporto con gli alleati Giorgia Meloni e Matteo Salvini alle proposte sul tavolo per frenare il caro bollette e i rincari che stanno colpendo famiglie e imprese,

Silvio Berlusconi

"Controcorrente"

solidità del centrodestra

interviene aper presentare il suo programma elettorale e garantire ancora una volta la

"Dal 1994 a oggi ho adottato tanta

pazienza

Lega

Fratelli d'Italia

soluzione condivisa

per mettere tutti d'accordo sulle decisioni da prendere - spiega il leader di Forza Italia in merito al legame che unisce il suo partito a- La nostra è un amicizia assolutamente profonda e leale, io ho un rapporto con Matteo e Giorgia che posso definire da padre a figlio e credo che con il ragionamento si possa sempre arrivare a unada tutti".

Berlusconi si è poi smarcato dalla scherzosa provocazione della conduttrice

Veronica Gentili

atteggiamento positivo

, spiegando di non avere figli preferiti e di stimare entrambi allo stesso modo: "Matteo è affettuoso e mi chiama tutti i giorni per sapere come sto, Giorgia è più sulle sue ma devo dire che quando ci troviamo insieme hanno entrambi unnei miei confronti".

L'intervento di Berlusconi passa anche dalla

flat tax

caro energia

Gran Bretagna

fondo

, "un'imposta molto semplice da applicare" che funziona già in diversi Paesi con "risultati straordinari", mentre sulil leader di Forza Italia si rifà all'attuale governo chiedendo un intervento immediato con "un decreto legge che porti le bollette agli ammontari di due anni fa": "Il metodo migliore credo sia quello adottato in, dove hanno dato vita a unfinanziato da banche e istituzioni a cui le aziende distributrici di energia, penalizzate dal fatto di non poter aumentare i prezzi in relazione all'aumentato costo dell'energia, possano ricorrere per le loro esigenze".

Proprio in merito all'energia non manca la

stoccata alla sinistra

toni

, accusata di bocciare da decenni tutto ciò che riguarda lo sviluppo di questo settore, dai termovalorizzatori agli impianti sulle rinnovabili. Mentre la seconda frecciatina riguarda iadottati in campagna elettorale: "Gli italiani si attendono delle proposte e delle soluzioni che possano migliorare le loro condizioni di vita, invece la sinistra ha adottato la strada degli insulti e della delegittimazione, inseguendo il modello spagnolo basato sull'elevata tassazione e sulla rigidità del mercato del lavoro".

Se il collegamento con la trasmissione di

Rete 4

proposte concrete