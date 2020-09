Elezioni regionali, Tajani: "Conte ha il dovere di coinvolgere il centrodestra per ottenere maggiori fondi dall'Ue"

"Dopo il risultato di oggi, Conte ha il dovere di coinvolgere Berlusconi, Salvini e Meloni nell'elaborazioni di progetti per ottenere il maggior numero possibile di fondi dall'Unione europea". Così Antonio Tajani a "Quarta Repubblica" commenta i risultati delle elezioni regionali a seguito delle quali sono 15 le regioni governate dal centrodestra e 5 dal centrosinistra.

"Noi siamo sempre stati pronti a collaborare con il governo per l'Italia non per sostenere il governo", continua il vicesegretario di Forza Italia. "Ma in questo momento, dove c'è il rischio di una seconda ondata di coronavirus - spiega Tajani - bisogna lavorare insieme per risolvere i problemi degli italiani".