Salvini: "Il voto decide la leadership del centrodestra, Lega primo partito"

Le leadership "le decidono i cittadini e la Lega è il primo partito in questo Paese e il primo partito del centrodestra sostanzialmente in tutte le Regioni in cui si è votato". Lo ha detto Matteo Salvini, commentando le elezioni regionali. "Le leadership non si decidono a tavola, le dicono gli elettori con il voto. Io non ho competitori interni alla coalizione", ha aggiunto il leader del Carroccio.