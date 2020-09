Comunali, lo spoglio dei voti: a Venezia e Arezzo avanti il centrodestra, a Trento e Mantova il centrosinistra

E' iniziato lo spoglio delle schede per le elezioni comunali che hanno visto al voto tre capoluoghi di Regione (Venezia, Trento e Aosta) e 15 di Provincia. Nei 606 Comuni in cui si è votato, l'affluenza è arrivata al 66,19%, in crescita rispetto a cinque anni fa quando fu del 65,18%. Secondo gli exit poll a Venezia e ad Arezzo sarebbero in vantaggio i candidati uscenti del centrodestra Luigi Brugnaro e Alessandro Ghinelli mentre a Trento e a Mantova sembra fatta, ma a vantaggio dei candidati del centrosinistra Franco Ianeselli e Mattia Palazzi. Cerca il tuo Comune nel nostro Speciale: CLICCA QUI