Maurizio Belpietro: “Cinque Stelle con le spalle al muro”

“Luigi Di Maio ora ha le spalle al muro”. Con queste parole, Maurizio Belpietro, ospite di “Mattino Cinque”, fotografa la sconfitta elettorale del Movimento Cinque Stelle. I pentastellati, dopo aver trionfato alle politiche di marzo 2018, superando il 30% dei consensi, si ritrovano con le preferenze dimezzate e superati, anche, dal Partito Democratico.



Il direttore del quotidiano La Verità punta il dito contro l’atteggiamento del leader pentastellato: “La politica di aggressione dell’alleato, in questo caso la Lega, ha portato via tantissimi voti, è stata un strategia deleteria per il Movimento Cinque Stelle”.



Ora i rapporti di forza all’interno del governo italiano, pur non mutando il numero dei deputati, si sono sbilanciati a favore della Lega: “I Cinque Stelle sono stati visti come il partito del ‘no’ e questo ha influito tantissimo. Salvini – prosegue il giornalista – dal canto suo è andato avanti nella campagna elettorale, senza rispondere agli attacchi degli alleati e questa è stata una mossa che ha pagato grandi dividendi”. Anche perché secondo Belpietro: “Tornare al voto per i Cinque Stelle sarebbe pericoloso, dovranno andare avanti con la Lega”.