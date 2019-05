DATI QUASI DEFINITIVI 27 maggio 2019 13:06 Europee, i candidati italiani eletti che andranno a Strasburgo Dati quasi definitivi degli scrutini. Ma alcuni capilista potrebbero anche lasciare a far salire altri esponenti del proprio partito

Circoscrizione Nord OvestDati ancora non definitivi. Tra parentesi i candidati che si sono presentati su più circoscrizion ie che potrebbero cedere il seggio.



Lega: 8/9 seggi



- (Salvini)

- Ciocca

- Sardone

- Tovaglieri

- Lancini

- Gancia

- Zambelli

- Panza

- Zanni

- Cappellari



PD: 5 seggi



- Pisapia

- Tinagli

- Majorino

- Toia

- Benifei



M5S: 3 seggi



- Evi

- Beghin

- Danzì



Forza Italia: 2 seggi



- (Berlusconi)

- Salini

- Comi



Fratelli d'Italia: 1 seggi



- (Meloni)

- Fidanza

Circoscrizione Nord EstDati ancora non definitivi. Tra parentesi i candidati che si sono presentati su più circoscrizion ie che potrebbero cedere il seggio.



Lega: 6 seggi



- (Salvini)

- Bizzotto

- Da Re

- Borchia

- Basso

- Lizzi

- Dreosto



Pd: 4 seggi



- Calenda

- Gualmini

- De Castro

- Moretti



M5S: 2 seggi



- Zullo

- Pignedoli



Forza Italia: 1 seggio



- (Berlusconi)

- Pivetti



Fratelli d'Italia: 1 seggio



- (Meloni)

Circoscrizione CentroSono 14 gli eletti (dati definitivi e numero di voti al fianco di ogni candidato). Tra parentesi con la dicitura TBC (to be confirmed) quelli che potrebbero subentrare in caso di scelta di altra circoscrizione da parte del capolista o di altri eletti con più preferenze.



LEGA 5 seggi



- SALVINI MATTEO 395.372

- CECCARDI SUSANNA 43.241

- RINALDI ANTONIO MARIA 36.047

- BONFRISCO ANNA DETTA CINZIA 31.867

- ADINOLFI MATTEO 29.838

- REGIMENTI LUISA (TBC) 23.733



PD 4-5 seggi



- BONAFE' SIMONA 124.364

- SASSOLI DAVID MARIA 91.063

- BARTOLO PIETRO 84.180

- DANTI NICOLA 47.955

- SMERIGLIO MASSIMILIANO 42.572

- GUALTIERI ROBERTO (TBC) 39.963



M5S 2-3 seggi



- CASTALDO FABIO MASSIMO 30.405

- RONDINELLI DANIELA 26.579

- NOGARIN FILIPPO 24.635



Fratelli d'italia seggi



- MELONI GIORGIA 86.782

- PROCACCINI NICOLA (TBC) 38.860



Forza Italia 1 seggio



- TAJANI ANTONIO 49.619

Circoscrizione SudDati definitivi e numero di voti al fianco di ogni candidato. Tra parentesi con la dicitura TBC (to be confirmed) quelli che potrebbero subentrare in caso di scelta di altra circoscrizione da parte del capolista o di altri eletti con più preferenze.



M5S 29,16%



- GEMMA CHIARA MARIA 84.530

- FERRARA LAURA 76.888

- PEDICINI PIERNICOLA 56.522

- D'AMATO ROSA 38.166

- ADINOLFI ISABELLA DETTA ISA 35.779

- FURORE MARIO



LEGA 23,46%



- SALVINI MATTEO 348.219

- CASANOVA MASSIMO 64.422

- CAROPPO ANDREA 50.314

- VUOLO LUCIA 40.916

- GRANT VALENTINO 35.563

- SOFO VINCENZO ( TBC)



PD 17,85%



- ROBERTI FRANCO 145.205

- FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI 81.621

- COZZOLINO ANDREA 79.658

- PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA 77.613



FORZA ITALIA 12,28%



- BERLUSCONI SILVIO 183.685

- PATRICIELLO ALDO 81.268

- MARTUSCIELLO FULVIO 46.303 (TBC)



FdI 7,56%



- MELONI GIORGIA 126.597

- FITTO RAFFAELE 86.877 ( TBC)