Caso Soumahoro, "Striscia": "Con i soldi della Karibù, pagamenti in hotel di lusso"

"Striscia la notizia" torna a occuparsi del caso Aboubakar Soumahoro. Esaminando le carte delle indagini che hanno portato all'arresto di moglie, suocera e del cognato (obbligo di dimora per quest'ultimo) dell'onorevole ribattezzato dalla stampa "con gli stivali", sono emerse alcune coincidenze. Il 14 dicembre, infatti, risulta effettuato con la carta di credito di Karibù (la Cooperativa gestita dalla suocera per l'accoglienza dei migranti) un pagamento di circa 240 euro per una notte in hotel a Foggia.

L'inviato del tg satirico Pinuccio scopre e sottolinea che proprio in quei giorni l'onorevole era proprio a Foggia: l'inviato di "Striscia la notizia" si pone alcune domande. Dove avrà dormito Soumahoro? E ancora: è possibile che fosse all'oscuro di tutte le spese pazze della famiglia che sperperava i soldi della cooperativa, tra le altre cose, in abbigliamento (tra cui guanti da più di 100 euro), gioielli e alberghi? Inoltre, secondo Pinuccio, sotto i riflettori dell'inchiesta c'è anche la villetta che la moglie di Soumahoro ha acquistato recentemente: secondo quanto emerso, il politico avrebbe spiegato di aver affrontato le spese grazie alla pubblicazione del suo libro. Il programma di Antonio Ricci, però, sottolinea che con una tiratura come quella del libro di Soumahoro (9mila copie vendute) è impossibile chiedere un mutuo.