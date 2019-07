Siri, l'Espresso: nuova indagine su due prestiti sospetti da banca di San Marino

Nuovi guai giudiziari in vista per l'ex sottosegretario Armando Siri, già coinvolto in inchieste a Roma e Milano. Secondo l'Espresso anche le autorità di San Marino indagano sugli affari del senatore leghista. La nuova istruttoria riguarderebbe due "prestiti di favore a elevato rischio" concessi da una banca dell'ex paradiso fiscale e caratterizzati da una doppia serie di "violazioni sistematiche" delle regole creditizie.