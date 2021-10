Sindaco Torino, Lo Russo in Comune: passaggio consegne con Appendino

Facebook

Passaggio di consegne in Comune, fra il sindaco di Torino Chiara Appendino e il suo successore Stefano Lo Russo. Un incontro di oltre un'ora nell'ufficio della prima cittadina "per fare il punto sui numerosi dossier aperti di cui l'amministrazione dovrà occuparsi - spiegano Appendino e Lo Russo - e per conoscere gli elementi relativi alla situazione dell'Ente".