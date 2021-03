Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri pronto a candidarsi per il Pd ma la decisione ancora non c'è

Roberto Gualtieri , ex ministro dell'Economia con il governo Conte bis, è disponibile a candidarsi a sindaco di Roma per il Partito Democratico. Gualtieri parrebbe essere il dem che ha maggiori possibilità di arrivare al ballottaggio con il candidato del centrodestra e di vincere. Ora l'ultima parola spetta al neo segretario Enrico Letta . E fonti del Nazareno precisano: nulla è stato ancora deciso .

"Incontrerò Gualtieri prestissimo, è un ottimo nome, un grande amico, mi occuperò di Roma immediatamente", ha commentato Letta, incontrando l'Associazione della stampa estera. "Sarà una partita molto importante quella di autunno, sarà una tappa di avvicinamento importante ai 5Stelle. Roma vive delle grandi difficoltà, avremo modo di affrontare questi temi preparando il progetto del Pd: per questo motivo incontrerò Gualtieri al più presto possibile", ha aggiunto.

Immediata è arrivata la reazione del leader di Azione, Carlo Calenda, che conferma la sua corsa al Campidoglio. "Mi sono candidato il 12 ottobre - scrive -. Ho ritenuto di avvertire l'allora segretario Zingaretti per cercare di tenere unito il centrosinistra. Per la stessa ragione abbiamo partecipato a un tavolo di coalizione sparito nel nulla. In questo lungo periodo ho lavorato sul programma".

"Abbiamo incontrato 500 associazioni di cittadini e analizzato i problemi di Roma quartiere per quartiere - continua Calenda -. Ora apprendiamo dai giornali, altro che tavoli e dialoghi, dell'imminente candidatura di Gualtieri. Appare evidente la scelta di rompere. Ci confronteremo alle elezioni".