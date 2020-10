Roma, Calenda: "Avanti con mia candidatura, Pd decida"

agenzia

Il leader di Azione Carlo Calenda ha confermato l'intenzione di candidarsi a sindaco di Roma. "Se vado col centrosinistra lo deve decidere il centrosinistra, penso che sarebbe più facile per il Pd appoggiare uno dei loro, ma uno dei loro non c'è", ha detto. E nel caso in cui i Dem dovessero presentare un loro candidato, Calenda ha confermato di essere "in campo fino in fondo per fare un percorso coeso. La città si risolleva solo se uniti".