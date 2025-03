"I sindacati sono il cancro dell'Italia": sindaco nell'Anconetano rischia il processo

Paolorossi, che in quel periodo non era neanche entrato in campagna elettorale a seguito della quale sarebbe stato poi eletto sindaco nel giugno 2024, raccolse con il post, tuttora visibile, ben 58 like e sei commenti anche questi dal contenuto pungente. L'imprenditore pubblicò su Facebook una locandina dove si diceva che il risultato, dopo 60 anni di sindacato in Italia, era di avere "operai più poveri d'Europa e dirigenti sindacali più ricchi del mondo". Nella locandina erano riportate le tre sigle Cgil-Cisl-Uil e a corredo l'imprenditore aveva aggiunto di suo pugno proprie frasi, ammettendo di nutrire "un odio viscerale per i sindacati". E ancora: "Io non sto alle dipendenze di nessuno, per me il sindacato è il cancro d’Italia. Risultato dopo 60 anni di sindacato in Italia: Cgil, Cisl, Uil, abbiamo gli operai più poveri d’Europa e i dirigenti sindacali più ricchi". Ora, la parola al giudice.