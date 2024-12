Simbolo M5s, Giuseppe Conte: "Decide la comunità, non è né di Grillo né mio"

"Grillo non ha capito che ha fondato una forza politica e questo Movimento appartiene alla comunità degli iscritti, che oggi lo ha rifondato e rigenerato. Se questa deciderà di cambiare simbolo, lo cambieremo, ma non è una cosa nella disponibilità di Beppe Grillo come persona". Ospite a "Mattino Cinque News", Giuseppe Conte risponde al garante del M5s, che, in un video pubblicato sul suo blog, annunciava - alla guida di un carro funebre - la morte della forza politica.