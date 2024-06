Silvio Berlusconi star dei social, oltre 54 milioni di interazioni nell'ultimo anno

A un anno dalla sua scomparsa, Silvio Berlusconi resta star dei social. Secondo la ricerca realizzata da SocialData per Adnkronos, infatti, sono stati rilevati oltre 440mila contenuti pubblici che menzionano la parola "Berlusconi", testi che hanno generato nell’arco degli ultimi 12 mesi oltre 54 milioni interazioni tra like, commenti e condivisioni. La figura del fondatore di Forza Italia continua a far parlare trasversalmente su tutti i social network. Solo su TikTok, nell'arco degli ultimi 12 mesi, i contenuti che lo riguardano hanno prodotto 22 milioni di interazioni, con una media mensile di quasi due milioni.