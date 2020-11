Silvio Berlusconi: siamo pronti a lavorare per il Paese

In una intervista al Giornale Silvio Berlusconi conferma la disponibilità di Forza Italia a lavorare per il Paese in una situazione di crisi senza precedenti, ricordando che "sempre, che fossimo al governo o all'opposizione, abbiamo messo l'interesse del Paese prima delle convenienze di partito". "Non è una novità - spiega Berlusconi. La verità è che il Paese sta attraversando la crisi più drammatica della sua storia moderna".