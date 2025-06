Berlusconi, Meloni: "La sua eredità vive nelle battaglie che portiamo avanti"

"Leggere queste righe mentre in tre continenti imperversano violenti conflitti, mi fa pensare che se nel mondo ci fosse un po' più di Silvio Berlusconi, forse si starebbe meglio: ci sarebbe più buonsenso e meno sofferenza". Così Marina Berlusconi, in un'intervista a Il Giornale, rileggendo un testo scritto dall'ex premier in ospedale, pochi giorni prima della sua morte. Le sue parole "sembrano proprio un messaggio universale, che va ben oltre la politica. In un mondo che pare avere un disperato bisogno di unità e dialogo, le sue ultime righe assumono un significato ancora più profondo", ha sottolineato la presidente di Fininvest e del gruppo Arnoldo Mondadori Editore.