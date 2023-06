Silvio Berlusconi morto, Meloni: centrodestra non litigherà, glielo dobbiamo | "Mi chiamava per dirmi che facevo un buon lavoro"

"Io sono molto fiera del fatto che Berlusconi abbia visto un altro governo di centrodestra - ha detto ancora Giorgia Meloni -, che abbia contribuito a quel governo di centrodestra. Anche quella è stata una delle sue tante grandi eredità e chiaramente per noi oggi questa è una responsabilità in più e non è facile, perché bene o male lui oltre a essere il collante era anche quello che tra noi aveva più esperienza".

Meloni e l'ultima telefonata: Berlusconi fiero del mio lavoro "Averlo, potersi confrontare con lui era un elemento che ti tranquillizzava in tante cose. Lui c'era passato prima e aveva fatto bene. Sono molto fiera anche del fatto che ultimamente, soprattutto, spesso mi chiamava e mi diceva 'stai lavorando bene'. E non era facile insomma per un uomo con quella esperienza. E anche l'ultima telefonata che abbiamo avuto m'ha detto: 'Guarda te lo voglio dire sono molto fiero del lavoro che stai facendo, di come lo stai facendo'", ha detto Giorgia Meloni.

Leggi Anche Silvio Berlusconi, la storia di una vita straordinaria