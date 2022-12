Silvio Berlusconi: ok Manovra e ora riforma della Giustizia

"Abbiamo fatto ciò che abbiamo potuto per evitare una nuova fase recessiva, di inflazione e di disoccupazione, alla quale molte famiglie e molte imprese non avrebbero potuto resistere, dice il leader di Forza Italia a Repubblica. "Le questioni che abbiamo sollevato hanno trovato una risposta. Forse va messo a punto il metodo, dobbiamo abituarci a lavorare meglio insieme, evitando il rischio di scaricare sul Parlamento nodi irrisolti", aggiunge. "Oggettivamente il tempo era molto poco e i problemi molto grandi".

"Forza Italia, prosegue Berlusconi, ha condotto una battaglia per le misure in favore dei giovani e sulle pensioni minime per gli anziani. E' un primo passo. Entro la legislatura rimane l'impegno di portare le pensioni minime a mille euro per tutti e alla totale defiscalizzazione e decontribuzione dei nuovi contratti a tempo indeterminato per i giovani".

"Oltre a questo, nei prossimi mesi dovremo occuparci di altri temi fondamentali sui quali abbiamo chiesto il voto agli italiani. Le riforme, tanto per cominciare. Penso alla riforma della giustizia, sulla quale il ministro Nordio ha dato indicazioni basate su una solida cultura garantista che è anche la nostra. Penso anche alla riforma burocratica, con l'abolizione del regime delle autorizzazioni preventive, per l'edilizia e per l'avvio delle attività di impresa. Una riforma - ribadisce - a costo zero che favorirà gli investimenti e quindi la crescita e la creazione di posti di lavoro. Secondo l'Associazione dei costruttori italiani addirittura un milione in un anno".

Berlusconi descrive infine il premier Giorgia Meloni come "capace e determinata" e sulle loro comunicazioni spiega: "Ci sentiamo tutte le volte che è necessario. E parliamo di tante cose, nell'interesse del Paese".